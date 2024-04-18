Розвідники знищили техніку та польовий склад рф. Фото:

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Українські розвідники завдали втрат російським окупантам на одній із ділянок фронту.

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За дві доби роботи на Запорізькому напрямку бійці Головного управління розвідки Міноборони України виявили та знищили дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів загарбників. Про це 18 квітня ГУР повідомило у Facebook.

Серед знищеного — автомобілі УАЗ, вантажівки «КамАЗ», пікап з турельною установкою та бензовоз. Очищали українську землю від російського заліза бійці спецпідрозділу «Кабул 9».

Також Головне управління розвідки опублікувало відповідне відео.

Нагадаємо, український безпілотник-бомбардувальник «Баба Яга» успішно відпрацював у Донецькій області по російському важкому вогнеметному комплексу ТОС-1А «Солнцепьок». Ворожу ціль було уражено.