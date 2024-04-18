Ракурсhttps://racurs.ua/
Розвідники знищили техніку та польовий склад рф. Фото:
Бійці ГУР знищили до 10 одиниць ворога та польовий склад (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194482-biyci-gur-znyschyly-do-10-odynyc-voroga-ta-polovyy-sklad-video.htmlРакурс
Українські розвідники завдали втрат російським окупантам на одній із ділянок фронту.
.
За дві доби роботи на Запорізькому напрямку бійці Головного управління розвідки Міноборони України виявили та знищили дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів загарбників. Про це 18 квітня ГУР повідомило у Facebook.
Серед знищеного — автомобілі УАЗ, вантажівки «КамАЗ», пікап з турельною установкою та бензовоз. Очищали українську землю від російського заліза бійці спецпідрозділу «Кабул 9».
Також Головне управління розвідки опублікувало відповідне відео.
Нагадаємо, український безпілотник-бомбардувальник «Баба Яга» успішно відпрацював у Донецькій області по російському важкому вогнеметному комплексу ТОС-1А «Солнцепьок». Ворожу ціль було уражено.