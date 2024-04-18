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Ракурс
Дрон «Баба Яга» вразив російський «Солнцепьок». Фото:

Український дрон «Баба Яга» вразив російський «Солнцепьок» на Донеччині (ВІДЕО)

18 кві 2024, 10:20
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Російська армія втратила на 220-мм важкий вогнеметний комплекс ТОС-1А «Солнцепьок».


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Важливу ціль знищили у районі села Красногорівка Донецької області. По цій техніці відпрацював безпілотник-бомбардувальник «Баба Яга». Також під удар потрапила російська піхотна група на БМП-1. Відповідне відео опублікувало оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

Як відомо, великий український безпілотник Vampire став справжнім кошмаром для російської армії у ході повномасштабної війни. Окупанти називають його «Баба Яга». Таке прізвисько БпЛА отримали через те, що працює лише вночі, скидаючи велику кількість боєприпасів.

Дрон-бомбер має шість гвинтів та кріплень для боєприпасів, а також кілька акумуляторів. Він здатний піднімати до 20 кг вибухівки, а на російські цілі може скинути відразу чотири боєприпаси.

Нагадаємо, у лютому українські нацгвардійці знищили разом з екіпажем російську вогнеметну систему ТОС-1 «Солнцепєк», котру загарбники вважають своєю найстрашнішою зброєю.

Джерело: Ракурс


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