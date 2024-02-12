Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192316-yaskrave-vydovysche-nacgvardiyci-znyschyly-rosiyskyy-solncepiek-video.html

Ракурс

Військові Національної гвардії України знищили разом із екіпажем російську вогнеметну систему ТОС-1 «Солнцепєк», котру рашисти вважають своєю найстрашнішою зброєю.

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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що «Солнцепєк» був серед техніки, ліквідованої нацгвардійцями за тиждень.

Загалом за тиждень нацгвардійці знищили:

вісім танків;

п’ять бронетранспортерів;

10 бойових броньованих машин;

31 ворожу автівку;

п’ять складів боєкомплекту;

51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.

Крім того, мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів збили п’ять «шахедів» — над Одесою та Харковом.