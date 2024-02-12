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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Яскраве видовище — нацгвардійці знищили російський «Солнцепєк» (ВІДЕО)

12 лют 2024, 16:58
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Військові Національної гвардії України знищили разом із екіпажем російську вогнеметну систему ТОС-1 «Солнцепєк», котру рашисти вважають своєю найстрашнішою зброєю.


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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що «Солнцепєк» був серед техніки, ліквідованої нацгвардійцями за тиждень.

Загалом за тиждень нацгвардійці знищили:

  • вісім танків;
  • п’ять бронетранспортерів;
  • 10 бойових броньованих машин;
  • 31 ворожу автівку;
  • п’ять складів боєкомплекту;
  • 51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.

Крім того, мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів збили п’ять «шахедів» — над Одесою та Харковом.

Це збережені життя українців, це вцілілі будинки та вулиці наших міст, — зазначив Клименко.

Джерело: Ракурс


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