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Знищення російської техніки, скріншот відео
Яскраве видовище — нацгвардійці знищили російський «Солнцепєк» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192316-yaskrave-vydovysche-nacgvardiyci-znyschyly-rosiyskyy-solncepiek-video.htmlРакурс
Військові Національної гвардії України знищили разом із екіпажем російську вогнеметну систему ТОС-1 «Солнцепєк», котру рашисти вважають своєю найстрашнішою зброєю.
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Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що «Солнцепєк» був серед техніки, ліквідованої нацгвардійцями за тиждень.
Загалом за тиждень нацгвардійці знищили:
- вісім танків;
- п’ять бронетранспортерів;
- 10 бойових броньованих машин;
- 31 ворожу автівку;
- п’ять складів боєкомплекту;
- 51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.
Крім того, мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів збили п’ять «шахедів» — над Одесою та Харковом.
Це збережені життя українців, це вцілілі будинки та вулиці наших міст, — зазначив Клименко.
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