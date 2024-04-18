МАГАТЕ заявило про третю спробу дронової атаки на ЗАЕС

https://racurs.ua/ua/n194506-magate-zayavylo-pro-tretu-sprobu-dronovoyi-ataky-na-zaes.html

Ракурс

Запорізьку АЕС знову атакував дрон, експертів МАГАТЕ не пустили на місце події.

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Представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, почули вибух о 10.35 ранку за місцевим часом. Їм було відмовлено в доступі до навчального центру, який знаходиться за межами периметра майданчика ЗАЕС, для оцінки масштабів інциденту.

Це вже третій випадок за останній час, повідомив глава агентства Рафаель Гроссі.

Сьогоднішня атака навчального центру на майданчику Запорізької АЕС не призвела до пошкоджень чи жертв, додав він.

Представники ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній безпілотник був «нейтралізований», не надавши інших подробиць, — йдеться у повідомленні.

Нещодавно Генштаб попереджав, що росіяни готують провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.