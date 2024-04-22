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Горами до Румунії за 20 тис. дол. - у переправників для «клієнтів» свій маршрут і прайс

Горами до Румунії за 20 тис. дол. — у переправників для «клієнтів» свій маршрут і прайс (ВІДЕО)

22 кві 2024, 16:10
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Горами до Румунії за 20 тис. дол. намагалася перебратися за допомогою переправників група чоловіків.


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У них був свій маршрут і прайс на послугу.

Прикордонний наряд ДПСУ на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб.

Як зʼясувалося, двоє з них — місцеві мешканці, котрі пообіцяли решті забезпечити перетин кордону. «Клієнтам» залишалося заплатити 20 тис. дол. погодитися «підкорювати» гори.

До схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочині наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили.

Порушники притягнуті до адмінвідповідальності, переправникам загрожує кримінальна відповідальність, повідомила прес-служба ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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