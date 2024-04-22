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Горами до Румунії за 20 тис. дол. - у переправників для «клієнтів» свій маршрут і прайс
Горами до Румунії за 20 тис. дол. — у переправників для «клієнтів» свій маршрут і прайс (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194615-goramy-do-rumuniyi-za-20-tys-dol-u-perepravnykiv-dlya-kliientiv-sviy-marshrut-i-prays-video.htmlРакурс
Горами до Румунії за 20 тис. дол. намагалася перебратися за допомогою переправників група чоловіків.
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У них був свій маршрут і прайс на послугу.
Прикордонний наряд ДПСУ на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб.
Як зʼясувалося, двоє з них — місцеві мешканці, котрі пообіцяли решті забезпечити перетин кордону. «Клієнтам» залишалося заплатити 20 тис. дол. погодитися «підкорювати» гори.
До схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочині наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили.
Порушники притягнуті до адмінвідповідальності, переправникам загрожує кримінальна відповідальність, повідомила прес-служба ДПСУ.