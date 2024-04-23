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На Сумщині знешкодили виявлені небезпечні боєприпаси, фото: ДСНС
П’ять боєприпасів знешкодили сапери на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194639-p-yat-boieprypasiv-zneshkodyly-sapery-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
На Сумщині сапери ДСНС знешкодили ще п’ять боєприпасів.
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Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Небезпечні предмети знайшли на території Сумського, Охтирського, Шосткинського районів, — вказано в повідомленні.
У відомстві закликають українців дотримуватися головних правил мінної безпеки:
- бути обачними та обережними;
- не ігнорувати попереджувальні знаки про мінну небезпеку;
- не торкатись, не підходити і не чіпати підозрілі предмети;
- телефонувати 101, якщо натрапили на боєприпаси.