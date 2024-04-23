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На Сумщині знешкодили виявлені небезпечні боєприпаси, фото: ДСНС

П’ять боєприпасів знешкодили сапери на Сумщині (ФОТО)

23 кві 2024, 12:43
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На Сумщині сапери ДСНС знешкодили ще п’ять боєприпасів.


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Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Небезпечні предмети знайшли на території Сумського, Охтирського, Шосткинського районів, — вказано в повідомленні.

У відомстві закликають українців дотримуватися головних правил мінної безпеки:

  • бути обачними та обережними;
  • не ігнорувати попереджувальні знаки про мінну небезпеку;
  • не торкатись, не підходити і не чіпати підозрілі предмети;
  • телефонувати 101, якщо натрапили на боєприпаси.

На Сумщині знешкодили виявлені небезпечні боєприпаси, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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