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В Сумской области обезвредили обнаруженные опасные боеприпасы, фото: ГСЧС
Пять боеприпасов обезвредили саперы на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n194639-pyat-boepripasov-obezvredili-sapery-na-sumschine-foto.htmlРакурс
На Сумщині сапери ДСНС знешкодили ще п’ять боєприпасів.
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Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Небезпечні предмети знайшли на території Сумського, Охтирського, Шосткинського районів, — вказано в повідомленні.
У відомстві закликають українців дотримуватися головних правил мінної безпеки:
- бути обачними та обережними;
- не ігнорувати попереджувальні знаки про мінну небезпеку;
- не торкатись, не підходити і не чіпати підозрілі предмети;
- телефонувати 101, якщо натрапили на боєприпаси.