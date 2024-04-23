В Сумской области обезвредили обнаруженные опасные боеприпасы, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n194639-pyat-boepripasov-obezvredili-sapery-na-sumschine-foto.html

Ракурс

На Сумщині сапери ДСНС знешкодили ще п’ять боєприпасів.

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Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Небезпечні предмети знайшли на території Сумського, Охтирського, Шосткинського районів, — вказано в повідомленні.

У відомстві закликають українців дотримуватися головних правил мінної безпеки: