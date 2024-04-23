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рф вдарила по Костянтинівці - поранені п'ятеро людей з авто, що було в епіцентрі вибуху

рф вдарила по Костянтинівці — поранені п’ятеро людей з авто, що було в епіцентрі вибуху (ВІДЕО)

23 кві 2024, 16:06
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По Костянтинівці росіяни 23 квітня вдарили бомбою УМПБ-Д-30 СМ. Рашисти здійснили черговий воєнний злочин о 9.30.


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В епіцентрі вибуху було пʼятеро людей, які їхали легковою машиною. У прокуратурі Донеччини уточнили, що поранені — це водій авто та четверо його пасажирів, які їхали в момент обстрілу вулицею.

Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні.

У перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули поліцейські. Постраждали три жінки віком 51 і 55 років та двоє чоловіків віком 57 і 70 років.

Джерело: Ракурс


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