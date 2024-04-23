Законопроєкт про спрямування коштів для фінансування партій на ЗСУ подали у Раду

У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує направити всі державні кошти для фінансування партій на ЗСУ.

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На 2024 рік у бюджеті закладено 840 мільйонів гривень на фінансування парламентських партій.

Його автори — 17 народних депутатів з різних фракцій парламенту.

На 2024-й рік у бюджеті закладено 840 мільйонів гривень на фінансування парламентських партій «Слуга народу», «Батьківщина», «ЄС» та «Голос». Слава Богу, забороненій опежезе нічого хорошого не передбачено.

Не розумію, для чого такі суми потрібні політичним партіям під час війни. У 2017-у я був ініціатором того, аби держава прозоро надавала гроші парламентським силам, однак зараз це точно не на часі. Усі можливі ресурси потрібно спрямувати на фронт.

Буде Україна вільною від рашистів — буде можливість партійної діяльності. А поки що будь-яка політична агітація та партійні витрати — це марнотратство.

Тому, разом із колегами ми зареєстрували законопроєкт #11189. Згідно з ним, усі кошти на фінансування партій будуть направлені на ЗСУ. Думаю, це найкращий жест поваги війську від парламенту, — прокоментував текст законопроекту один з його авторів Ярослав Юрчишин з «Голосу».