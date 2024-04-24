Часів Яр - стратегічний пункт, росіяни зазнають важких втрат, але хочуть його взяти

https://racurs.ua/ua/n194681-chasiv-yar-strategichnyy-punkt-rosiyany-gynut-ale-hochut-yogo-vzyaty.html

Ракурс

У боях за Часів Яр росіяни зазнають важких втрат, але неухильно просуваються вперед. Місто є цінним стратегічним пунктом.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Поки українські війська в Часовому Ярі чекають на американську зброю, російські бомби знищують будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається, — йдеться в матеріалі.

Якщо Україна втратить місто, то ворог отримає вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.

На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим, — пише видання.

Водночас ЗСУ стикаються з іншими проблемами, які американська допомога не може вирішити. Це і виснаження війська після місяців безперервних боїв, і нестача людей, яких можна було б відправити на їхнє місце. Як наслідок, перебування на бойових позиціях, яке має тривати п’ять днів, може тривати 10 або 15 днів.

За цей час у солдатів іноді закінчуються їжа, вода та медикаменти. Бойові безпілотники полюють на транспортні засоби, що перевозять матеріальну частину і свіже поповнення на передову. Солдати з виліковними пораненнями помирають, чекаючи на евакуацію днями, бо ніхто не може до них дістатися, — йдеться у статті.

Раніше «Ракурс» писав, що Часів Яр та його околиці у Донецькій області штурмують приблизно 20−25 тисяч російських військових. Про це розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, ситуація у місті наразі складна, однак, контрольована. Місто повністю під контролем українських військ.