Держдепартамент США розкритикував телемарафон

https://racurs.ua/ua/n194687-derjdepartament-ssha-rozkrytykuvav-telemarafon.html

Ракурс

Національний український телемарафон, запущений на початку повномасштабного вторгнення Росії та щоденно висвітлюючи основні події, пов’язані з фронтом, забезпечив «безпрецедентний рівень контролю» влади України над телевізійними новинами у прайм-тайм.

.

Такого висновку дійшов Держдепартамент США у своєму звіті про порушення прав людини. Держдеп зазначає, що телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні війни, а єдина трансляція може, зрештою, «полегшити державний контроль над мовленням».

Також у звіті наголошується, що в єдиному телемарафоні не брали участь телеканали, які вважаються пов’язаними з опозиційними партіями, зокрема «П'ятий канал», «Прямий» та «Еспресо». Власником перших двох був попередній президент України Петро Порошенко. У листопаді 2021 року, після ухвалення закону про деолігархізацію, він продав їх медіахолдингу, у складі якого були журналісти цих каналів.

У звіті Держдепартаменту також зазначається, що український уряд заборонив, заблокував або піддав санкціям ЗМІ та окремих журналістів, яких визнали загрозою національній безпеці, а також тих, хто, на думку влади, висловлював позицію, що підриває суверенітет та територіальну цілісність України.

Також Держдепартамент звертає увагу, що деякі з критиків уряду потрапили до чорного списку програм новин, а журналісти-розслідувачі ставали жертвами негативних кампаній у соцмережах.

Щобільше, деякі українські ЗМІ ще навесні 2022 року повідомляли, що їх усунули від вигідних контрактів на мовлення та скаржилися на тиск з боку Офісу президента України, йдеться у звіті Держдепартаменту.

Історія питання

Нагадаємо, телемарафон «Єдині новини» («Єдині новини») було створено у 2022 році указом Володимира Зеленського. У його рамках шість українських каналів розпочали цілодобове мовлення, розповідаючи про перебіг російського вторгнення. Телеканали робили власний контент, але координувалися між собою.

У січні 2024 року The New York Times опублікував матеріал про роботу Національного телемарафону, де співрозмовники газети називали його «державною пропагандою». Українські соціологи зазначали, що рівень довіри глядачів до телемарафону зменшується з початку 2023 року. У лютому результати опитувань вперше зафіксували перевищення числа тих, хто не довіряє марафону над кількістю тих, хто довіряє.

У квітні 2024 року у Верховній раді України Національному телемарафону погрожували закриттям, якщо він не змінить формату. Голова урядового комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пояснив, що міжнародна фінансова допомога Україні скорочується, а ефективність та необхідність телемарафону знизилася порівняно з початком війни.

15 квітня премʼєр Денис Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону «Єдині новини» і телеканалу FreeДом на фінансування потреб української армії, йдеться у відповіді на петицію, опублікованій на сайті Кабміну.

Він зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням нацбезпеки.