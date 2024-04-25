Рада підтримала законопроект про створення реєстру постраждалих через російську агресію

В Україні планують створити реєстр осіб, життя та здоров'я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії рф, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n194723-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-stvorennya-reiestru-postrajdalyh-cherez-rosiysku-agresiu.html

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Верховна Рада на своєму засіданні сьогодні, 25 квітня, схвалила у першому читанні законопроект № 10256, котрий започатковує створення системи обліку осіб, життя та здоров’я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії рф.

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Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

За понад два роки повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією, велика кількість українців постраждали від злочинів країни-агресора, — наголошують у відомстві. -Загибель або зникнення безвісти близьких та рідних, примусове переміщення, фізичні і психологічні травми, отримання інвалідності, — на жаль, це відбувається з кимось з українців щодня.

Зазначається, що в Україні для фіксації матеріальної шкоди і подальшого надання допомоги постраждалим, вже діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Проте обліку даних про постраждалих, які зазнали нематеріальної шкоди — тобто завданої життю та здоров’ю людини — поки що не існує, — додають у Мінсоцполітики.

Виправити цю прогалину покликаний законопроект № 10256:

він надасть можливість створити Державний реєстр осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, і тим самим — забезпечити збір та облік інформації про шкоду, завдану країною-агресором життю і здоровʼю громадян;

це дасть змогу державі і громадянам не просто фіксувати всі факти нанесення шкоди життю і здоров’ю, а сформувати набори даних, які в майбутньому можуть допомогти довести завдану шкоду при зверненні громадян до Міжнародного компенсаційного механізму за відшкодуванням збитків за рахунок репарацій;

створення системи обліку осіб, життя і здоровʼя яких постраждало внаслідок російської агресії також дасть можливість Міністерству соціальної політики надавати соціальну підтримку особам, які постраждали, значно раніше — не чекаючи, поки така особа отримає бюрократичні підтвердження і відповідний «статус» (ВПО, особи з інвалідністю і т. д.).

створення Реєстру постраждалих забезпечить облік видатків державного та місцевого бюджетів, які спрямовуються сьогодні на надання підтримки українцям, що постраждали від війни. Надалі Україна планує також використати інформацію про всі види шкоди і видатки в результаті агресії росії для отримання репарацій.