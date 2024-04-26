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Ракурс
Російська армія обстріляла райцентр на Сумщині. Фото:

Низка вибухів прогриміла в райцентрі на Сумщині, є загибла та поранені

26 кві 2024, 15:50
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Армія російської федерації продовжує регулярно обстрілювати Сумську область.


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У п’ятницю, 26 квітня, ворожа армія з артилерії вдарила по Білопіллю. У місті пролунало п’ять вибухів. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще четверо осіб дістали поранення. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також російські снаряди та осколки пошкодили приміщення медичного закладу, багатоповерхові й приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі та трактор.

Нагадаємо, 19 квітня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Білопілля Сумського району. Внаслідок атаки 51-річний мирний житель отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Поранення дістали ще один чоловік та двоє жінок. Через порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Джерело: Ракурс


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