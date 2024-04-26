росія вивела в Чорне море носії «Калібрів». Фото:

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Ракурс

Російські носії крилатих ракет «Калібр» знову з’явилися в Чорному морі.

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У п’ятницю, 26 квітня, країна-агресор рф вивела на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії. Це ворог зробив після доволі довгої паузи. Ці субмарини потенційно можуть запустити до восьми «Калібрів». Всі інші ракетоносії перебувають у пунктах базування. Про це Сили оборони півдня України повідомили у Facebook.

Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!— додали військові.

Як відомо, крилаті ракети «Калібри» стартують із кораблів та субмарин. Ці пуски ворог найчастіше здійснює поза межами досяжності українських засобів знищення.

Нагадаємо, 31 березня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попереджав, що обстріл України російськими «Калібрами» може відбутися незабаром, бо окупанти тривалий час не використовували ці ракети й накопичували їх.