Столтенберг у Києві за два місяці до саміту НАТО у Вашингтоні

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Ракурс

До Києва 29 квітня з неоголошеним візитом прибув генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє наш кореспондент. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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Посадовці обговорили ініціативу, щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро терміном на пʼять років.

У союзників дійсно є можливість втілити у життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки, — сказав Зеленський.

Також Столтенберг та Зеленський поговорили про ситуацію на фронті, підготовку й проведення саміту НАТО у Вашингтоні, підтримку українських воїнів та російський контрнаступ.

Я наполегливо працюю над тим, щоб Україна стала членом Альянсу, але нам потрібен консенсус. Я не очікую, що ми досягнемо його до саміту в липні, — сказав генсек НАТО Столтенберг.

Зеленський повідомив, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 млрд євро на п’ять років.

Крім того, Зеленський висловив упевненість, що додаткові пакети допомоги й ракети до Patriot Україна отримуватиме «без пауз».

Водночас за його словами, щодо постачання додаткових систем Patriot, поки що немає «потужної конкретики» від партнерів, але є «перші кроки» до цього.