Соратник путіна вкрав дівчинку з окупованого Херсона

https://racurs.ua/ua/n194835-soratnyk-putina-vkrav-divchynku-z-okupovanogo-hersona.html

Ракурс

Депутат Держдуми і соратник путіна Сергій Миронов причетний до викрадення Маргарити Прокопенко та Іллі Ващенко з будинку дитини влітку 2022 року під час окупації Херсона.

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З переписки дружини Миронова, співробітниці апарату Держдуми Ірини Варламової, виходить, що одразу після викрадення вони наказали старшим дітям Варламової «тримати все в таємниці», пише ТСН.

Після того, як в Іллі в Москві був встановлений складний медичний діагноз, Миронов і Варламова позбулися хлопчика, і наразі його місцезнаходження невідомо.

Вкрадена Маргарита Прокопенко із повністю зміненою ідентичністю зараз живе в родині російського політика.

Раніше Бі-бі-сі розповідала, що лідер партії «Справедлива Росія» Миронов разом із дружиною Варламовою записали себе батьками дівчинки, повністю поміняли їй ім’я у документах та вказали місцем народження російський Подольськ.

У розпорядженні ТСН виявилося зламане листування Варламової. З неї, як стверджує видання, випливає, що дружина політика робила дівчинці аналіз визначення групи крові і потім раділа, що вона збіглася з групою крові Миронова. Крім того, Варламова та Миронов нібито обговорювали усиновлення дітей з України зі своїми старшими дітьми та наказали їм тримати це в таємниці.

Як писала Бі-бі-сі, разом із Маргаритою Варламова вивезла з окупованого Херсона дворічного хлопчика Іллю Ващенко. З розслідування ТСН стало відомо, що політик та його дружина вирішили не брати дитину в сім’ю після того, як Варламова сходила з нею до лікаря і з’ясувала, що «діагнози невтішні».

Дружина Миронова нібито пояснювала, що дівчинку вибрала сама, а хлопчика їй «привели». Де зараз перебуває Ілля, невідомо.

Як повідомляють журналісти ТСН, в Україні у Маргарити Прокопенко, яку тепер за російськими документами звуть Мариною Мироновою, є законний опікун та старша сестра (зараз вони виїхали з міркувань безпеки до Греції).

Видання «Важливі історії», що також у дівчинки є старший брат Максим Прокопенко. Він був вихованцем Херсонського дитячого будинку та його незаконно забрали до Росії у жовтні 2022 року.

Раніше Миронов назвав розслідування «Важливих історій» та Бі-бі-сі «фейком від українських спецслужб та їхніх західних кураторів».

Дії 70-річного депутата та його 55-річної дружини можуть бути кваліфіковані Міжнародним кримінальним судом як воєнний злочин.

Женевська конвенція прямо забороняє примусове переміщення цивільного населення з території окупованої держави. Конвенція про попередження злочину геноциду включає визначення геноциду «насильницьку передачу дітей з однієї людської групи в іншу».