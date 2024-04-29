Марафон «Єдині новини» дискредитують прихильники роспропаганди в Україні, вважають в Офісі президента

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Спроби дискредитувати спільний марафон «Єдині новини» — це частина інформаційної війни, яку росія веде проти України.

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Про це в ефірі телемарафону 29 квітня сказав радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

«Телемарафон створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. Зрозуміло, що один з методів боротьби росії проти України — це дискредитація джерел, які надають верифіковану інформацію, інформацію без хайпу. Власне кажучи, частина інформаційної війни росії проти України ведеться шляхом дискредитації марафону. Розуміючи, що якщо не буде марафону, то виникне медіахаос, а в таких умовах значно легше послабити суспільство внутрішньо перед російською агресією. Це треба усвідомлювати, — сказав Лещенко.

Він наголосив, що, на його погляд, заклики припинити роботу «Єдиних новин» є «повністю співзвучними з російською пропагандою» і мають на меті те ж саме, що й ворожа пропаганда, — знищення України.

Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами — людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях?, — сказав Лещенко.

Колишній журналіст також звернув увагу на те, що зараз росіяни поширюють наративи про те, що «треба у середині травня позбавляти Зеленського влади, проводити путч».

На жаль, деякі українські доморощені діячі люблять підхоплювати цей наратив, повторюючи російську пропаганду. Це ще один привід задуматися над інформаційною безпекою всередині країни, — вважає Лещенко.

Раніше Держдеп США оприлюднив звіт про дотримання прав людини в Україні у 2023 році, де було зазначено, що створення спільного телемарафону «Єдині новини», до виробництва якого не допустили низку «афілійованих з опозиційними партіями» каналів (5 канал, Прямий, «Еспресо»), забезпечує владі «безпрецедентний рівень контролю за теленовинами у праймтайм».