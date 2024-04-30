Наслідки бомбардувань у Харкові. Фото: ДСНС

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Бомбардування Харкова 30 квітня призвела до загибелі та поранень жителів міста.

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Російський удар призвів до загибелі однієї особи. Ще дев’ятеро осіб дістали поранення. Про це харківський міський голова Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні вранці дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.

У Київському районі потужний вибух пошкодив адміністративні будівлі та понад 40 приватних гаражів. Три гаражі загорілися, вогонь знищив три легкових авто, ще шість машин пошкоджені. Пожежу вже ліквідували.

А Холодногірському районі російська бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

В «Укрзалізниці» заявили, що внаслідок атаки загинув її працівник — монтер колії Олександр Кот 1998 року народження. Ще одна залізничниця дістала поранення.

Нагадаємо, 30 квітня російська авіація скинула керовані авіабомби на Холодногірський та Київський райони Харкова. Під бомбардуванням опинилася цивільна інфраструктура, були прильоти біля паркової зони. Повідомлялося про одного загиблого та шістьох поранених.