У Німеччині судять шпигуна, який зв'язався з росіянами через страх ядерної війни

https://racurs.ua/ua/n194875-u-nimechchyni-sudyat-shpyguna-yakyy-zv-yazavsya-z-rosiyanamy-cherez-strah-yadernoyi-viyny.html

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У Німеччині розпочався суд над капітаном бундесверу, якого звинувачують у шпигунстві на користь росії — він заявив, що зв’язався з російським представництвом через страх ядерної війни

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Прокуратура вважає, що з травня 2023 року Томас Х. кілька разів пов’язувався з посольством рф у Берліні та консульством у Бонні, пропонував співпрацю та передав секретну інформацію «для російської розвідки», отриману під час роботи у відділі закупівель бундесверу, пише Bild.

У суді він мотивом своїх дій назвав «страх перед ядерною ескалацією війни в Україні». За словами обвинуваченого, він припускав, що Німеччина може зазнати ядерної атаки і хотів захистити свою сім’ю. Щоб вчасно отримати інформацію про те, коли атака відбудеться, йому довелося зв’язатися з російськими представниками, стверджує Томас.

Головуючий суддя назвав мотиви підсудного «дуже важкими для розуміння».

Томас Х. працював у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки бундесверу, це відомство займається закупівлею матеріалів та зброї для бундесверу, а також тестуванням оборонних технологій. Імовірно, він служив у відділі U5.1, який займається радіоелектронною боротьбою та протидією системам РЕБ.

З травня 2023 року він за власною ініціативою кілька разів пов’язувався з російським генеральним консульством у Бонні та посольством росії у Берліні та пропонував співпрацю. В одному випадку він передав інформацію, отриману ним під час своєї професійної діяльності, російській розвідувальній службі для пересилання, — йдеться у прес-релізі федеральної прокуратури Німеччини.

Обвинуваченого було заарештовано у Кобленці 9 серпня 2023 року і відтоді перебуває під вартою.