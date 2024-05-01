Військові прикрутили Javelin на наземний дрон: працює влучно

https://racurs.ua/ua/n194888-javelin-integruvaly-na-nazemni-bezpilotnyky-dlya-boyovogo-zastosuvannya-foto.html

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Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin інтегрували на наземні безпілотники.

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Про приклади такого використання ПТРК повідомив Центр спеціального призначення Національної гвардії України «Омега». Javelin інтегрували для успішнішого застосування в бойових умовах.

За останні роки Javelin став перевіреною у боях системою високоточної зброї для захисту, пишуть в «Омезі».

Під час навчання Javelin успішно розгорнули з двох різних безпілотних наземних транспортних засобів.

Кожна платформа успішно вразила окрему мету на різних дистанціях. Також була продемонстрована здатність Javelin використати траєкторію атаки зверху.

В «Омезі» вважають, що Javelin є універсальним засобом, який можна запускати як з пілотованих, так і з безпілотних платформ.