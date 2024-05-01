Обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського проводить СБУ

https://racurs.ua/ua/n194889-obshuky-v-mytropolyta-upc-mp-zaporizkogo-ta-melitopolskogo-provodyt-sbu.html

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СБУ у Запоріжжі проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки, в миру — Андрій Коваленко.

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Про це розповів співрозмовник УП у спецслужбі.

За даними руху «Чесно», митрополита Луку було зафіксовано в поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

У 2022 році він заявив, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві та тому українці проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гомори. Також у своїх інтерв’ю Лука постійно наголошував, що він «гражданин неба», а війна — це «наказание за грехи». Виступав проти розривання зв’язків із Москвою.

Наприкінці року проти нього та шести інших діячів РПЦвУ було запроваджено персональні санкції терміном на 5 років.

У 2021 році звинуватив УГКЦ у розпалюванні війни на Донбасі, назвавши католицизм релігією ненависті та кровопролиття.

Того ж року заявив, що Україна знаходиться під «зовнішнім управлінням» та США нібито хочуть повторити шлях Гітлера, а саме окупувати Україну, взяти українців в рабство, посварити українців з росією і змусили воювати проти неї, насаджувати «нетрадиційні цінності».

Також Лука поширив російський фейк про «біологічну зброю», яку американці використовують на українцях. У 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі «порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні».