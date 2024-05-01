Мін'юст США вирішив виключити марихуану зі списку важких наркотиків

https://racurs.ua/ua/n194891-min-ust-ssha-vyrishyv-vykluchyty-maryhuanu-zi-spysku-vajkyh-narkotykiv.html

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Міністерство юстиції США вирішило виключити марихуану з категорії наркотиків із високим потенціалом зловживання (список DEA), що зробить її вживання менш серйозним федеральним злочином.

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За рекомендацією генпрокурора Мерріка Гарланда, марихуану слід перенести до списку наркотиків з помірним чи низьким потенціалом фізичної та психологічної залежності, де зараз знаходяться кетамін, тайленол та кодеїн, повідомляє Reuters.

Наразі, як зазначає агентство, покарання за вживання марихуани в США можна порівняти з покаранням за вживання важких наркотиків, на кшталт героїну або ЛСД.

Пропозиція Мін’юсту вже передана до адміністративно-бюджетного управління Білого дому для розгляду та доопрацювання.

Чинний президент США Джо Байден, який наразі веде активну виборчу кампанію, обіцяв провести рекласифікацію марихуани у своїй передвиборчій кампанії у 2020 році.

У листопаді 2020 року Орегон став першим штатом США, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання важких наркотиків, як кокаїн і героїн.

Комісія ООН із наркотичних засобів у грудні 2020 року вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі, таких, як героїн. Це рішення може відкрити шлях для розширення досліджень і медичного використання марихуани.

Під час голосування Комісії з наркотичних засобів, яка базується у Відні й включає представників 53 держав-членів, розглянули низку рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо перекласифікації канабісу та його похідних. При цьому увага зосереджувалася на ключовій рекомендації щодо вилучення канабісу із Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він перебував разом із небезпечними наркотиками, які викликають залежність, такими як героїн.