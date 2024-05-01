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ДБР викрило на незаконному вилученні автомобілів посадовця запорізького військкомату, фото: ДБР

Посадовець запорізького військкомату незаконно вилучав автомобілі — ДБР (ФОТО)

1 тра 2024, 18:06
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ДБР інформує про викриття на незаконному вилученні автомобілів посадовця запорізького військкомату.


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Відповідне повідомлення сьогодні, 1 травня, опублікувала прес-служба відомства.

На початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на «свій смак», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що він у березні 2022 року з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату:

  • власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.
  • у посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств.

Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це — чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн, — зазначають у ДБР.

Посадовець обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР викрило на незаконному вилученні автомобілів посадовця запорізького військкомату, фото: ДБР

Джерело: Ракурс


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