рф може передислокувати дві дивізії в Донецьку область. Фото:

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Командування країни-агресора може передислокувати дві дивізії із Запорізької в Донецьку область.

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Російські військові можуть перекинути частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України. До таких дій ворог може вдатися, щоб посилити та інтенсифікувати поточні наступальні операції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Однак в ISW поки що не знайшли підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки. Експерти наголосили, що будь-яка передислокація російських десантників із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення найближчими днями.

На думку аналітиків, таке підсилення на Донеччині дозволить окупантами чинити все більший тиск на Сили оборони України, незалежно від того, де вони будуть розташовані. В ІSW не прогнозують, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил російських ВДВ, якщо така взагалі відбудеться.

Нагадаємо, 30 квітня в Deep State заявили, що російські війська захопили Керамік та Новокалинове під Авдіївкою. Також ворог просунувся на північ від Очеретиного. Українське командування не офіційне підтверджувало втрату сіл.