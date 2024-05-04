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Ракурс
У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС

Тактичного робота залучали до ліквідації масштабної пожежі у Миколаєві (ФОТО, ВІДЕО)

4 тра 2024, 11:55
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У Миколаєві в ніч на сьогодні, 4 травня, спалахнула масштабна пожежа на території деревообробного підприємства в Інгульському районі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце по підвищеному номеру виклику направлено чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС. Також залучено тактичний робот Magirus Wolf R1, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалося сильним поривчастим вітром, котрий сприяв швидкому розповсюдженню вогню.

Станом на 05.25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв. м. Об 11.28 пожежу було ліквідовано.

Від ДСНС до боротьби з вогнем залучалися 64 пожежники та 17 одиниць спецтехніки.

У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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