Міноборони запустило онлайн-калькулятор зарплат військовослужбовців. Фото:

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Ракурс

Онлайн-калькулятор виплат військовим запрацював в Україні.

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Українські військові тепер можуть онлайн обрахувати своє забезпечення, бо спеціальна платформа дозволить розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони.

Також цей сервіс дозволить отримати інформацію щодо нарахування та виплати грошового забезпечення й про одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності чи загибелі військового. Крім того, на сайті social.mil.gov.ua можна дістатися й про інші соціальні гарантії військових та членів їх сімей.

Для того, щоб почати працювати з онлайн-калькулятором, треба перейти за посиланням. Після цього військові мають вказати вид проходження служби, звання та інші дані, які необхідні для обрахунку грошового забезпечення. Цей калькулятор вирахує не лише загальний розмір забезпечення бійця ЗСУ, але й те, скільки він отримає «чистими» після сплати військового збору.

Нагадаємо, в Міноборони заявляли, що український піхотинець на фронті може отримати за місяць 190 тис. 100 грн. Поза зоною бойових дій військові гарантовано отримують 20 тис. грн, а якщо воїн виконує спеціальні, але не бойові завдання, до грошового забезпечення він отримує 30 тис. грн на місяць.