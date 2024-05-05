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Ракурс
Рашисти завдали ракетного удару по Полтавщині, фото: «Моя Київщина»

На Полтавщині російський ракетний удар пошкодив елеватор

5 тра 2024, 20:10
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Російські загарбники сьогодні, 5 травня, здійснили ракетну атаку на Полтавщину.


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В результаті у Полтавській громаді пошкоджено елеватор. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав, — зазначив Пронін.

Сьогодні у другій половині дня в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу. Пролунали вибухи, звуки яких чули в межах Полтавського району.

Джерело: Ракурс


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