На Полтавщині російський ракетний удар пошкодив елеватор

Рашисти завдали ракетного удару по Полтавщині, фото: «Моя Київщина»

https://racurs.ua/ua/n195035-na-poltavschyni-rosiyskyy-raketnyy-udar-poshkodyv-elevator.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 5 травня, здійснили ракетну атаку на Полтавщину.

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В результаті у Полтавській громаді пошкоджено елеватор. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав, — зазначив Пронін.

Сьогодні у другій половині дня в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу. Пролунали вибухи, звуки яких чули в межах Полтавського району.