Байден влітку може знятися з виборчих перегонів і запропонувати кандидатуру Мішель Обами

Байден влітку може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів і запропонувати натомість кандидатуру дружини колишнього глави Білого дому Барака Обами — Мішель Обами

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Джозеф Байден може зняти свою кандидатуру на користь Мішель Обами.

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Джерела німецького видання Der Spiegel стверджують, що наразі у Демократичній партії США розглядають можливість того, що у серпні 2024 року у Чикаго, на партійному з’їзді, Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури.

При Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

Der Spiege зазначає, що багатьом американцям імпонує ідея жінки-президента.

Ще однієї поважною причиною, яка може змусити Байдена відмовитися від президентства — вік. Оскільки дві третини жителів США вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки. При цьому, багато американців вважають, що Дональд Трамп теж не повинен очолювати Білий дім знову, оскільки він також у похилому віці.

Крім того, багато американців висловлюють небажання бачити його перемогу на наступних виборах на тлі численних судових справ, порушених проти нього. За словами співрозмовників видання, у Демократичній партії настільки серйозно обговорюють можливість заміни кандидата на майбутніх виборах, що внесли відповідне питання у соціологічні опитування населення.

За даними видання, на з’їзді Демократичної партії у серпні Байден може зробити «грандіозний жест», оголосивши про свою відставку, запропонувавши Мішель на його місце.

Дві третини американців вважають 81-річного Байдена надто старим, щоб керувати США ще чотири роки, йдеться у публікації.

Також букмекерські контори продовжують розглядати Мішель Обаму як одного з найперспективніших потенційних кандидатів на президентських виборах у листопаді.

Ідея жінки-президента надихає багатьох американців, — зазначають у виданні.

Інтерес до Обами політексперти пояснюють тим, що «ніколи раніше в історії США не стикалися один з одним два кандидати, які були б настільки непопулярними».

Сама Обама користується великою популярністю у США, хоча раніше заявляла, що політика є «брудною справою», якою вона не хотіла би займатися.