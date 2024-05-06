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Ракурс
У Чернігові стався вибух у приміщенні банку

У Чернігові стався вибух у приміщенні банку (ФОТО)

6 тра 2024, 10:03
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У Чернігові в ніч на 6 травня стався вибух у банку.


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Як повідомили рятувальники, після майже години пожежу загасили і почали розбирати завали. Загиблих та постраждалих немає. Причину вибуху поки не повідомляють.

Як повідомили Суспільному в ДСНС, внаслідок вибуху сталося руйнування будівлі та пожежа. Також пошкоджені три автомобілі, які були припарковані поруч.

Дуже сильний вибух перший, а потім хвилини через дві другий. Два вибухи було. Потім звук такий, ніби повітря виривається, щось тремтить, такий звук, — розповіла «Суспільному» очевидиця Ірина.

Речниця ДСНС України в області Ніна Луценко розповіла, що внаслідок вибуху відбулося руйнування будівлі з подальшим горінням на площі 140 кв. м.

Джерело: Ракурс


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