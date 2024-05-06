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У Чернігові стався вибух у приміщенні банку
У Чернігові стався вибух у приміщенні банку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195045-u-chernigovi-stavsya-vybuh-u-prymischenni-banku-foto.htmlРакурс
У Чернігові в ніч на 6 травня стався вибух у банку.
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Як повідомили рятувальники, після майже години пожежу загасили і почали розбирати завали. Загиблих та постраждалих немає. Причину вибуху поки не повідомляють.
Як повідомили Суспільному в ДСНС, внаслідок вибуху сталося руйнування будівлі та пожежа. Також пошкоджені три автомобілі, які були припарковані поруч.
Дуже сильний вибух перший, а потім хвилини через дві другий. Два вибухи було. Потім звук такий, ніби повітря виривається, щось тремтить, такий звук, — розповіла «Суспільному» очевидиця Ірина.
Речниця ДСНС України в області Ніна Луценко розповіла, що внаслідок вибуху відбулося руйнування будівлі з подальшим горінням на площі 140 кв. м.