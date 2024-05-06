В Чернигове произошел взрыв в помещении банка

https://racurs.ua/n195045-v-chernigove-proizoshel-vzryv-v-pomeschenii-banka-foto.html

Ракурс

У Чернігові в ніч на 6 травня стався вибух у банку.

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Як повідомили рятувальники, після майже години пожежу загасили і почали розбирати завали. Загиблих та постраждалих немає. Причину вибуху поки не повідомляють.

Як повідомили Суспільному в ДСНС, внаслідок вибуху сталося руйнування будівлі та пожежа. Також пошкоджені три автомобілі, які були припарковані поруч.