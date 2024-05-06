путін знову витягнув ядерну дубинку - рф проведе навчання із тактичною ядеркою

https://racurs.ua/ua/n195046-putin-znovu-vytyagnuv-yadernu-dubynku-rf-provede-navchannya.html

Ракурс

Генштаб Міноборони росії за дорученням воєнного злочинця володимира путіна розпочав підготовку до ядерних навчань.

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Йдеться про «підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», — повідомили у цього відомстві держави-агресора.

У ході навчань Міноборони планує відпрацювати питання «підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї» (його також називають тактичною) з метою «безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб» на адресу росії.

Навчання проведуть «найближчим часом». У них візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту. Місце проведення навчань не повідомляється.

Наприкінці лютого 2024 року газета Financial Times розповіла про отримання секретних документів щодо російської тактичної ядерної зброї. У них говорилося, що поріг його застосування росією нібито нижчий, ніж офіційно заявляє російська влада — військова може використовувати тактичну ядерну зброю у разі вторгнення військ Китаю, а також щоб «стримати держави від агресії… чи ескалації воєнних конфліктів».