Стало відомо, який катер знищило ГУР у Криму

https://racurs.ua/ua/n195058-stalo-vidomo-yakyy-kater-znyschylo-gur-u-krymu.html

Ракурс

6 травня підрозділ ГУР МО України Group 13 за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Манґуст».

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Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

Прес-служба ГУР написала, що ці катери виготовляються з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів.

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту «Манґуста» росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу «Ігла» або «Верба».

Орієнтовна вартість знищеного «Манґуста» становить близько 3 млн дол.