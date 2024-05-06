Парламент Естонії оголосив Московський патріархат інститутом, який підтримує російську агресію

В Естонії Московський патріархат оголосили інститутом, що підтримує війну, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n195065-parlament-estoniyi-ogolosyv-moskovskyy-patriarhat-instytutom-yakyy-pidtrymuie-rosiysku-agresiu.html

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Парламент Естонії сьогодні, 6 травня, ухвалив заяву, в якій засуджує діяльність Московського патріархату з виправдання та підтримки спрямованої проти України російської агресії та оголошує Московський патріархат інститутом, який підтримує військову агресію рф.

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У заяві наголошується, що це стосується Московського патріархату як інституту та керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ’я, повідомляє естонське видання ERR.

За відповідне рішення проголосували 75 депутатів, проти — вісім.

У заяві вказано, що:

парламент Естонії засуджує війну, розв’язану рф проти України, і незаконну анексію захоплених у ході агресії територій і зазначає, що терористичний путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і по всьому світу;

патріарх московський і всієї Русі Кирило з початку розв’язаної рф у 2022 році повномасштабної війни проти України відкрито підтримує агресію російського терористичного режиму;

як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату і патріарх Кирило використовують ідеологію «русского мира», за допомогою якої знищуються останні прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство і виправдовується агресія з метою розширити рф на всі території, що історично перебували під впливом росії, зокрема на Україну;

у березні створений під егідою Російської православної церкви Всесвітній російський народний собор, яким керує патріарх Московський, ухвалив програмний документ «Сьогодення та майбутнє русского міра», згідно з яким агресивна війна в Україні є священною війною як проти України, так і проти всього західного світу, а сфера впливу рф поширюється межі території колишньої Російської імперії. Тож заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню також і Естонії;

парламент Естоніїзакликає всі держави та міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату зі здійснення впливу.

Джерело: ERR