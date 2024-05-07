Десантники ЗСУ ліквідували групу окупантів на мотоциклах. Фото:

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Ракурс

Російських окупантів-мотоциклістів знищили українські десантники на Донбасі.

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Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили штурм й у ході бою знищили групу росіян, що рухалася на мотоциклах. Це сталося біля Новомихайлівки на Донеччині. Відео бойової роботи оприлюднила прес-служба бригади, передає «Мілітарний».

Зазначається, що по ворогу вдарили оператори ударних дронів бригади ДШВ. На кадрах показано, як десантники скидають боєприпаси на солдатів і техніку росіян.

Також повідомляється, що загарбники на цьому напрямку застосували бронетехніку і танки, однак зазнали втрат.

Нагадаємо, січеславські десантники показали на відео, як знищили колону ворожої техніки. На металобрухт перетворилися чотири танки окупантів та дві БМП.

Джерело: «Мілітарний»