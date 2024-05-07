Вісім років тюрми загрожує за фіксацію роботи ТЦК. Фото:

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Ракурс

Повідомлення в соцмережах про пересування співробітників ТЦК може загрожувати тюремним строком.

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Поширення інформації в інтернеті щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу. Також це підриває авторитет української армії в суспільстві. Про це прес-служба Хмельницького обласного ТЦК та СП повідомила у Facebook.

Військкоми зазначають, що такі дії також містять ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України, які виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями, прийняття тактичних чи стратегічних рішень керівництвом, чи особовим складом зазначених підрозділів задля ускладнення або унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями або істотному зниженні її ефективності.

За такі дії, як зазначили в Територіальному центрі комплектування, що передбачена відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, український закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, зобов’язує всіх українських чоловіків від 18 до 60 років оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.