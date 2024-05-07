Аlyona alyona та Jerry Heil стартують у Мальме - як голосувати і де дивитися Євробачення-2024

https://racurs.ua/ua/n195090-alyona-alyona-ta-jerry-heil-startuut-u-malme-yak-golosuvaty-i-de-dyvytysya-ievrobachennya-2024.html

Ракурс

У вівторок, 7 травня, о 22.00 відбудеться перший півфінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у шведському місті Мальме.

.

На стадіоні Malmö Arena 15 учасників першого півфіналу змагатимуться за право потрапити у фінал конкурсу.

У першому півфіналі Євробачення-2024 виступлять з піснею Teresa & Maria під номером 5 представниці України alyona alyona та Jerry Heil.

«Суспільне» транслюватиме конкурс.

На телебаченні: о 21.30 на телеканалі Суспільне Культура розпочнеться передшоу, о 22:00 — початок півфіналу.

Виступ українок можна подивитися на діджитал-платформах:

на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення;

на ютуб-каналі Євробачення Україна;

на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна;

також слухайте трансляцію на Радіо Промінь.

Як голосувати

У півфіналах можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у півфіналі. Тобто Україна віддає свої голоси лише 7 травня. Однак з України не можна голосувати за представниць України. Натомість українці з-за кордону зможуть віддати голоси за alyona alyona & Jerry Heil.

Також у першому півфіналі зможуть проголосувати глядачі з Німеччини, Швеції та Великої Британії, а у другому — з Франції, Італії та Іспанії.

Голосування у півфіналі розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15−25 хвилин.

Глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows. Зокрема, через додаток можуть голосувати з країн, які не беруть участь у конкурсі.

Також із країн, які не беруть участь у конкурсі, можна проголосувати через спеціальний сайт. Голосування для таких глядачів розпочнеться після закінчення трансляції другої генеральної репетиції обох півфіналів напередодні ввечері та завершиться на початку прямого ефіру.

Крім того, глядачі у країнах-учасницях зможуть голосувати по телефону та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.

Можна проголосувати до 20 разів за представників країн, які вам подобаються.