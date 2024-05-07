МВС порадило відповідь на прохання у соцмережах - Позич, будь ласка, гроші

https://racurs.ua/ua/n195092-mvs-poradylo-vidpovid-na-prohannya-u-socmerejah-pozych-bud-laska-groshi.html

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МВС порадило відповідь на прохання позичити гроші у соцмережах.

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Таке повідомлення українці часто отримують від друга у месенджері. Не поспішайте переказувати гроші — шахраї могли зламати його обліковий запис.

У МВС порадили спочатку переконатися, що це він, поставити кілька питань для уточнення або зателефонувати.

Правоохоронці розповіли, що це одна з найбільш поширених схем, яку використовують шахраї. Так, нещодавно на Хмельниччині до поліції звернувся чоловік. В одному з месенджерів йому написала знайома та попросила в борг.

Потерпілий переказав гроші на вказаний банківський рахунок, після чого вона попросила ще. Пояснила, що цього замало, благала про допомогу та обіцяла все повернути. Загалом чоловік переказав їй 29 тис. грн. і тільки потім дізнався, що акаунт знайомої зламали.