Імʼя Мухамед знову стало найпопулярнішим для новонароджених хлопчиків у Берліні

https://racurs.ua/ua/n195099-im-ya-muhamed-znovu-stalo-naypopulyarnishym-dlya-novonarodjenyh-hlopchykiv-u-berlini.html

Ракурс

Імʼя Мухамед знову стало найпопулярнішим для новонароджених хлопчиків у Берліні.

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Лінгвісти GfdS публікують список найбільш часто використовуваних імен з 1977 року. Для цього вони оцінюють дані близько 750 РАЦСів.

За останні шість років ім’я пророка у Берліні лідирує вп’яте — резюмують у Товаристві німецької мови (GfdS). Лише у 2021 на першій позиції був Ной.

У 2023 році Ной на другому місці, далі — Адам, Луїс, Ліам, Леон, Матео, Лука, Еміль і Оскар. Список дівочих імен очолює Софія, на другому місці Емілія, а третє місце розділили Шарлотта та Міла. Також популярними надалі залишаються імена: Емма, Ханна, Міа, Клара, Ліна і Матильда.

У загальнонімецькому рейтингу імен минулого року найпопулярнішими були Ной та Софія.

Серед дівчат Емілія посіла друге місце — до цього це ім’я три роки поспіль займало перше місце. Емма посіла третє місце. Серед хлопців Ной займає перше місце з 2019 року. Минулого року за ним йшли Маттео (в різних варіантах написання) і Леон.

У Гамбурзі минулого року найпопулярнішими іменами для новонароджених були Емілія та Мухаммед (у різних варіантах написання). Серед імен дівчаток також були популярні імена Софія та Емма. Батьки також часто називали хлопчиків Генрі та Ліамом. У 2022 році Емма та Ной опинилися на вершині в Гамбурзі.