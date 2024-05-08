Росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК

Рашисти знову атакували українську енергоструктуру, фото: Герман Галущенко

https://racurs.ua/ua/n195109-rosiyany-atakuvaly-try-teploelektrostanciyi-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 травня, атакували три теплоелектростанції ДТЕК.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів ДТЕК за останні півтора місяця. До цього ворог атакував теплоелектростанції компанії під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів — за цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що вночі були атаковані об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Наслідки наразі уточнюються, енергетики працюють над їх ліквідацією.