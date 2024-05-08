Залужний та Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва - фото нагородження з квартири поетеси

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Почесними громадянами Києва стали письменниця Ліна Костенко та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Про це у своїх соцмережах написав мер столиці Віталій Кличко. Він оприлюднив і фото нагородження, яке відбулося у квартирі Костенко. На фото також присутній поет та видавець Іван Малкович.

Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості. Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України, — прокоментував нагородження Кличко.

Рішення про надання Залужному та Костенко звання Київрада ухвалила уранці 8 травня на спеціальному засіданні.

Фракція «Слуги народу» в Київраді покинула залу перед цим голосуванням. Але рішення будо прийнято без фракції «слуг» 71 голосом. Про це написав депутат Київради Олександр Погребиський.