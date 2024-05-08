Будапешт пообіцяв блокувати план НАТО на 100 млрд євро допомоги Києву

https://racurs.ua/ua/n195142-budapesht-poobicyav-blokuvaty-plan-nato-na-100-mlrd-ievro-dopomogy-kyievu.html

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Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що його країна не братиме участі у створенні членами НАТО п’ятирічного фонду на 100 млрд євро для допомоги Україні.

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Угорщина залишиться осторонь божевільної місії НАТО, попри весь тиск, — сказав Петер Сіярто.

Очільник угорського МЗС підтвердив що Будапешт не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які можуть наблизити Альянс до війни або перетворити його з оборонної на наступальну коаліцію.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг запропонував розробити план виділення Україні військової допомоги на 100 млрд євро на п’ять років.

8 травня китайський лідер Сі Цзіньпін, який здійснює перше за п’ять років турне країнами ЄС, приїхав до Угорщини із триденним візитом. Очікується, що під час цього візиту буде підписано щонайменше 16 угод у сферах спільних залізничних, автомобільних та енергетичні проєкти, пише Bloomberg.

Ще дві угоди щодо розширення угорської частини ініціативи «Один пояс, один шлях» перебувають у розробці.

За словами Сіярто, війна в Україні та мирний план Китаю також займатимуть важливе місце в порядку денному переговорів.