Давай зустрінемося ще раз, солоденька - Коханка Трампа розповіла у суді про їхній роман

https://racurs.ua/ua/n195143-davay-zustrinemosya-sche-raz-solodenka-kohanka-trampa-rozpovila-u-sudi-pro-yihniy-roman.html

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Американська порнозірка Стормі Деніелс на суді у справі щодо колишнього президента США Дональда Трампа детально розповіла присяжним про сексуальний зв’язок з ним.

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Під час суду у вівторок, 7 травня, вона зазначила, що за мовчання їй потім заплатили 130 тисяч доларів перед тим, як Дональд Трамп оголосив про намір балотуватися на пост президента США у 2016 році.

Під час свідчень, що тривали годинами, Стормі Деніелс розповіла, як вона познайомилася з Трампом під час турніру з гольфу серед знаменитостей на озері Тахо у штаті Невада, як він запросив її на вечерю до свого готельного номера, як вона вважала його «грубим та зарозумілим», як вони обговорювали її можливу участь на його реаліті-шоу The Apprentice, і як потім вони опинилися в ліжку для короткого контакту, який Трамп заперечує.

Деніелс розповіла непристойні подробиці, попри неодноразові заперечення з боку адвокатів захисту.

Отож, Трамп зустрів актрису фільмів для дорослих Деніелс у шовковій піжамі у своєму пентхаусі в готелі на озері Тахо у 2006 році, розповіла вона присяжним у вівторок під час судового процесу над ним.

Я запитала: «А містер Хефнер знає, що ти вкрав його піжаму?» — згадує Деніелс, жартуючи, коли побачила Трампа.

Вона мала на увазі Х’ю Хефнера, засновника журналу «Плейбой», який був відомий тим, що носив подібне вбрання.

Пізніше вони зайнялися сексом, свідчила Деніелс, а після того, як він закінчився, вона пам’ятає, що її руки тремтіли, коли вона намагалася застебнути свої золоті туфлі на високих підборах. За її словами, коли вона готувалася до від’їзду, Трамп висловив зацікавленість у ще одній зустрічі.

Давай зустрінемося ще раз, солоденька, — пригадує вона його слова.

Згодом команда Трампа скористалася нагодою, щоб звернутися із запитаннями до Деніелс, — вони зобразили її як таку, що керувалася особистою неприязню та отримала вигоду від своїх заяв проти Трампа.

Незаконна оплата, згідно з реконструкцією прокуратури, була здійснена напередодні президентських виборів 2016 року, щоб змусити замовкнути порнозірку, яка мала намір розкрити подробиці нібито сексуального контакту з колишнім мешканцем Білого дому, який мав місце. десять років тому.

За версією звинувачення, щоб здійснити платіж, через колишнього фіксатора Майкла Коена Трамп фальсифікував бухгалтерський облік своєї компанії, вчинивши злочин. Колишній президент заперечує свою провину.