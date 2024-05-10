На вулицях Австрії з’явились плакати проти допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n195178-na-vulycyah-avstriyi-z-yavylys-plakaty-proty-dopomogy-ukrayini-foto.html

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В Австрії з’явилися плакати, які прямо агітують проти допомоги Україні.

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Фото одного з них оприлюднило видання Heute.

На плакатах Зеленський обіймається з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під картинкою підпис «розпалювання війни» і заклик «зупинити безумство ЄС».

Українське посольство вже звернулось до австрійського МЗС із заявою, що це «спотворює причини війни і ображає український народ».

Плакати розвісила Австрійська партія свободи в рамках передвиборчої кампанії до Європарламенту. У партії високі шанси перемогти на виборах до парламенту Австрії.

Лідер «Австрійської партії свободи» Герберт Кікл.

Головні ідеї: Австрія — «фортеця проти міграції», прем'єр Угорщини Віктор Орбан є прикладом.

Партія має давні зв’язки з рф, виступає проти російських санкцій, займає антиукраїнську позицію.

Рейтинг: 27%, перше місце в країні, згідно з даними Politico.

АПС була в епіцентрі «Ібіца-гейту» у 2019-му, який призвів до розпаду коаліції. Відтоді партія не була при владі понад п’ять років.

Наразі АПС відроджується. За пандемії партія очолювала протести проти карантину, згодом повернулась до традиційної для себе тези «Австрія — фортеця від мігрантів». Організація має 27% підтримки населення та перше місце у країні, наводить дані останніх опитувань Politico.

Вибори парламенту в Австрії відбудуться восени цього року. У червні австрійці обиратимуть представників до Європарламенту.