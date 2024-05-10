Армія рф завдала ударів по одній із громад на Сумщині. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n195195-okupanty-obstrilyaly-odnu-z-gromad-na-sumschyni-zagynula-pensionerka.html

Ракурс

Російська армія знову завдала ударів по Сумській області.

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У п’ятницю вранці, 10 травня, загарбники з артилерії вдарили по Шосткинській громаді. Унаслідок обстрілу загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука дістала поранення. На місці воєнного злочину працюють необхідні служби. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

У Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що станом на сьогоднішній ранок росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Влада зафіксувала 61 вибух на території регіону.

Під обстрілами були Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська та Середино-Будська громади. Ворог бив з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 9 травня російські загарбники здійснили понад 20 атак по Нікопольському району Дніпропетровської області. Були удари з артилерії, РСЗВ «Град», дронами-камікадзе. У Нікополі загинули двоє осіб, а восьмеро дістали поранення.