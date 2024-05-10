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Ракурс
1 млн дол. хабаря слідчому СБУ пропонували ділки з Києва. Фото: СБ України

1 млн дол. хабаря слідчому СБУ пропонували рейдери (ФОТО)

10 тра 2024, 18:18
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Полковнику Служби безпеки України пропонували 1 млн дол. хабаря


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У Києві затримали ділків, які намагалися підкупити одного з офіцерів Головного слідчого управління СБ України. Зловмисники хотіли, щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар'єрів на Вінниччині. Про це 10 травня повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що для цього слідчий мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства. А після цього рейдери хотіли під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності. Надалі вони розраховували заволодіти майном підприємства.

У спецслужбі розповіли, що полковник СБУ відразу поінформував керівництво про спробу підкупу. Спецслужба затримала чотирьох рейдерів під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із київських ресторанів.

Їм вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

1 млн дол. хабаря слідчому СБУ пропонували ділки з Києва. Фото: СБ України

1 млн дол. хабаря слідчому СБУ пропонували ділки з Києва. Фото: СБ України

1 млн дол. хабаря слідчому СБУ пропонували ділки з Києва. Фото: СБ України

Нагадаємо, в березні у Сумах затримали двох місцевих депутатів, які за 100 тис. дол. намагались підкупити керівника міської військової адміністрації. Обранці пропонували гроші чиновнику за об'єднання двох медичних установ.

Джерело: Ракурс


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