Атака рф на Харківщину схожа на імітацію великого наступу. Фото:

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Атаки росіян на Харківську область 10 травня схожі на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.

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Ситуація в прикордонні контрольована українськими Силами оборони. Росіяни ж після своїх штурмів втратили не лише особовий склад, але й техніку. Про це керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

За його словами, ворожі атаки супроводжуються й інформаційною роботою Кремля — так звані воєнкори заявляють про нібито прорив окупантів вглиб області. Противник таким чином хоче посіяти паніку.

Коваленко зізнався, що місцями ситуація ускладнена, але контрольована ЗСУ. Там, де ворогу зумів зайти, українські захисники працюють над його знищенням.

Ситуація може змінюватися, довіряйте зараз офіційним джерелам. Ворогу важливо створити інформаційний шторм. Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів протягом дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела, — наголосив він.

Нагадаємо, зранку 10 травня російські війська спробували прорвати лінії оборони ЗСУ на півночі Харківської області. Тривали бої різної інтенсивності. Основу штурмових груп ворога складає піхота, яка намагалася просуватися за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка росіян йшла в невеликій кількості.

Станом на зараз всі наступальні атаки російських окупантів на півночі області були відбиті. Керівник Харківської ОВА запевнив, що втрат територій не допущено.