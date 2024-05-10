Букмекери оновили прогнози щодо переможця в фіналі Євробачення. Фото:

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Прогнози щодо переможця на «Євробаченні-2024» оновили букмекери.

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На першому місці за шансами на перемогу перебуває виконавець із Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Експерти вважають, що він має 44% шансів на перемогу в Мальме. Про це повідомляється на сайті Eurovision World.

Другу позицію, на думку букмекерів, займає представниця Ізраїлю Еден Ґолан із піснею Hurricane. Її шанси на перемогу оцінюють у 19%. Її рейтинг зріс після другого півфіналу, однак її виступ зустрічали як свистом, так і підтримкою.

Швейцарські виконавці Nemo з піснею The Code були фаворитами букмекерів увесь час, але зараз вони на третій сходинці — з 12% шансів вийти переможцями.

Ірландці з Bambie Thug трохи піднялися в рейтингу після першого півфіналу, але їхні шанси виграти оцінюють у 6%.

У п’ятірку входить представник Франції Slimane з ліричною композицією Mon amour. Його шанси на перемогу теж оцінюють у 5%.

Представники України alyona alyona та Jerry Heil після першого півфіналу були на третьому місці й букмекери вважали, що вони мали 10% шансів на перемогу. Однак зараз українки опустилися на шосту сходинку. Зараз вони мають 5% шансів на перемогу.

Нагадаємо, українські співачки alyona alyona та Jerry Heil знову заспівають свою композицію Teresa & Maria на фінальному концерті Євробачення, що відбудеться 11 травня о 22.00.