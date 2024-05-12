Ломаченко став чемпіоном світу й нокаутував суперника. Фото:

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Ракурс

Український боксер Василь Ломаченко знову став чемпіоном світу.

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У неділю, 12 травня, спортсмен провів чемпіонський бій за звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. У ході бою він нокаутом переміг Джорджа Камбососа з Австралії. Поєдинок транслювався онлайн.

Чемпіонський бій почався з домінування українця, який відразу забрав собі в актив перші два раунди. Ломаченко частіше та пробивав захист суперника. Австралієць почав частіше відкриватися. Ломаченко не збавляв обертів й у ході наступних раундів завдавав успішних комбінацій ударів.

Боєць з Австралії ледве встояв на ногах у п’ятому раунді, коли пропустив удар в голову. У восьмому раунді Камбосос отримав розсічення брови після удару Ломаченка.

Завершився поєдинок в 11-му раунді. Українець спершу відправив австралійця у нокдаун, а потім знову звалив Камбососа з ніг. Рефері після цього зупинив бій — перемога нокаутом.

Як відомо, Василь Ломаченко — колишній чемпіон світу у легкій вазі. Сьогодні він вперше за чотири роки став чемпіоном світу з боксу. У жовтні 2020 року він втратив пояси WBA, WBC та WBO, коли програв Теофімо Лопесу.

Нагадаємо, 18 травня має відбутися історичний бій між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.