Сирський заявив про сильне загострення ситуації на Харківщині. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n195249-sytuaciya-na-harkivschyni-sylno-zagostrylasya-syrskyy.html

Ракурс

Ситуація в Харківській області цього тижня сильно загострилася.

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Станом на неділю, 12 травня, в регіоні тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з країною-агресором. Ситуація складна, але захисники роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Головком додав, що на Куп’янському, Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках тривають гарячі бої, а ситуація дуже динамічно змінюється. В одному з районів ворог отримав частковий успіх, а в інших ЗСУ витісняють противника та покращують своє тактичне положення.

Нагадаємо, 12 травня ресурс DeepState повідомляв, що російські війська продовжують свій наступ у Харківській області й встигли захопити шість сіл у районі Липців та Вовчанська. Ці населені пункти вже перейшли у червону зону.