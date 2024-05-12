Харківська ОВА спростувала фейк росіян про втечу місцевої влади з міста та області

https://racurs.ua/ua/n195261-harkivska-ova-sprostuvala-feyk-rosiyan-pro-vtechu-miscevoyi-vlady-z-mista-ta-oblasti.html

Ракурс

Харківська ОВА спростувала черговий фейк росіян про те, що місцева влада «виїхала з Харкова і області».

.

Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях. Як це було і 24 лютого 2022 року. Вся інформація про нібито «виїзд» органів влади — абсолютні фейки, — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також влада Вовчанська офіційно не підтвердила, що російські окупанти перебувають у населеному пункті. Водночас ситуація у місті залишається складною через обстріли.

Зараз інформація офіційно не підтверджена, бо військові зараз працюють на північному рубежі самого міста, чути постріли автоматів і вибухи, але ви ж розумієте, що Вовчанськ розташований за чотири кілометри від кордону, тому ця зона постійно обстрілюється, — розповів журналістам очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

На Харківщині частина населених пунктів із «сірої зони» перейшли в зону бойових дій, ворог намагається закріпитися і просунутися. Про це увечері 12 травня повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.